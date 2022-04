Une femme au bord du temps

Dans Une femme au bord du monde, Consuelo Ramos faussement accusée d'avoir abusé de sa fille et confinée dans un établissement psychiatrique, rentre en contact avec (ou hallucine l'existence) d'un émissaire d'une future utopie appelée Mattapoisett, qui a surgi au lendemain d'une "révolution féministe complète" , une vision d'une Amérique dans laquelle les femmes et les hommes sont vraiment égaux et vraiment entiers. Ce livre qui date de 1976, inédit en français est considéré comme un classique de la littérature féministe et dystopique américaine. Il est bien souvent comparé aux livres d'Ursula K. Le Guin comme La main gauche de la nuit ou encore La servante écarlate de Margaret Atwood.