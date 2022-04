Manager la performance industrielle. Outils visuels simples et efficaces pour structurer l'animation et la prise de décision

Pour les industriels, les enjeux de production sont colossaux en matière d'efficacité au service des clients comme dans l'amélioration des résultats économiques. Ce qui oblige tous ces professionnels à améliorer leur performance tout en répondant à des demandes économiques, écologiques, sociales... C'est alors une suite de défis à relever et de moyens à mettre sous contrôle. Mettre en place un système de management de la performance permettra de relancer rapidement la compétitivité d'un site, sans investissement spécifique, et de générer des bénéfices. Mais au-delà de ces résultats quantifiables, cet ouvrage présente une façon innovante d'impliquer tout un chacun dans la mise en place de solutions permettant de traiter en profondeur les problèmes rencontrés sur le terrain par les équipes. Forts de leurs expériences dans des domaines industriels très variés, et à l'aide d'outils immédiatement opérationnels, les auteurs démontrent d'une façon concrète la pertinence à s'engager dans une démarche d'amélioration de la performance.