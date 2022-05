L'Anglais en infographies

Apprendre l'anglais grâce aux infographies, c'est possible et très ludique. Cet ouvrage vous permettra d'apprendre le vocabulaire indispensable, les points de grammaire les plus essentiels et les phrases les plus fréquentes. Les dessin, les schémas et les jeux permettent de stimuler la mémoire visuelle, de retenir plus facilement les points clés et d'éviter les erreurs les plus fréquentes. Idéal pour les étudiants qui souhaitent apprendre ou perfectionner leur anglais de manière ludique et stimulante !