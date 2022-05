Initialement prévues pour une parution en 1947 chez Skira, ces pages devaient composer le dernier et le plus important texte du "vieux piéton" sur la capitale tant arpentée. Ce livre imposant qu'Albert Marquet devait illustrer de plus de trente lithographies ne verra pourtant jamais le jour et sera oublié à la mort, la même année, des deux auteurs. Longue et poétique promenade, Paris, Seine est bien l'ultime étreinte littéraire de la ville adorée, restée en grande partie inédite. Dans le décor de ruelles où la prose foule le pavé, Fargue exalte vertiges et sentiments enfouis. La dérive urbaine révèle tout un monde visible au seul regard du poète où les scénettes du quotidien peignent sur les façades de surprenants tableaux. Fargue, noctambule sentimental, célèbre le détail, tient le bras des foisonnantes idées surgies des cafés. Ces récits, mémoire intime d'une charmeuse érudition, ruissellent d'anecdotes et de noms propres : ces faubourgs et leur temps sont sans secret pour l'explorateur. Paris, ses forces, sa mythologie, nous submergent.