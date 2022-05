La vache globale. La génétique dans l'industrialisation du vivant

La vache est un animal qui évolue aux côtés des humains depuis le Néolithique et qui est porteur de valeurs et d'enjeux économiques, politiques, culturels et technologiques. La race Holstein, incarnation de l'animal 'moderne' par excellence, tel un mix de nature, culture et technoscience, est devenue un symbole de la globalisation dans le monde animal. Présente dans 130 pays et intégrée dans de nombreux imaginaires culturels, elle questionne néanmoins les limites biologiques de la globalisation industrielle et marchande. Ce livre met la vache au centre d'une réflexion sur la globalisation industrielle du vivant. L'auteure présente un regard interdisciplinaire, entre sociologie et génétique, sur les enjeux de la sélection bovine moderne portée par la technoscience et le marché international des ressources génétiques.