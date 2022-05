La flamme de la rébellion vient de surgir d'anciennes braises et consume peu à peu la plaine italienne. Tissée d'une étoffe de sang et de rage, la légende enfle à l'appel répété des buccins : les esclaves rêvent d'une liberté qu'ils savent éphémère, d'un espoir qu'ils savent illusoire. A leur tête marche un homme aux yeux hantés par la haine, un géant taciturne dont l'emblème arbore un serpent. Le regard fixé sur la Louve romaine, il la devine frémir au chant des gladiateurs, trembler en entendant son nom : Spartacus. Car à présent la révolte est terminée, et c'est la guerre qui commence.