Bienvenue à Kokoloa ! Une ville sous-marine où nage joyeusement toute une bande de copains sirènes ! Mais des sirènes bien loin des clichés : ici, pas de longs cheveux roses et soyeux ni de chants envoûtants, mais des coupes au bol, plus pratiques, et des caractères bien trempés, pour ce groupe de sirènes qui compte aussi bien des filles que des garçons ! Dans cette première aventure, Sammy et son amie Martha se prennent d'amitié pour un pigeon qu'ils sont allés pêcher en surface, chez les humains...