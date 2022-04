Le promeneur de Paris

Livre d'artiste présentant des vues de Paris. Le regard de Christophe Ollivier est celui d'un promeneur en quête de l'âme de Paris, " panAme ". Dans son objectif, la ville semble un chaos plein d'harmonie, un peu comme le sont nos vies. Plus artiste que photographe, les " photos au trait " noires & blanches donnent le sentiment de dessin. L'élégance des compositions en photocollage permettent avec " peu de dire beaucoup ". Les variations Polaroid de la Tour Eiffel, " en autant d'états d'âme que de parisiens ", s'apparentent, elles, à la peinture. D'un chapitre à l'autre, les anecdotes viennent ajouter une touche impressionniste aux promenades parisiennes. " En marchant, nos conversations mélangent avec bonheur nourritures spirituelles et nourritures terrestres. Comment concocter des repas saisonniers constitués uniquement de produits parisiens ? " Un livre de balade dans Paris pour les parisiens d'un jour et les parisiens de toujours. On le repose ouvert pour continuer la promenade ou comme une invitation à sortir se balader.