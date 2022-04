Kessel, la naissance du lion

Juif d'origine russe, Kessel s'engage à 18 ans dans l'aviation française pour combattre l'armée allemande. En 1918, il part en mission à Vladivostock pour former l'armée blanche. Cette première aventure va créer la légende Kessel. Dans le froid sibérien, il croise la Légion tchèque, des bandits cosaques, la mafia chinoise esclavagiste, le frisson du danger... mais aussi de nombreuses bouteilles de vodka, la musique tzigane et l'amour. De cette expérience, il tirera l'un de ses romans les plus forts : Les Temps sauvages. Un voyage initiatique où la guerre est un personnage à part entière. Ce récit hallucinant est à l'image de la vie de Joseph Kessel. Kessel a laissé une trace inouïe avec Le Lion, L'Equipage, Fortune carrée, L'Armée des ombres... Il participa à la création de Détective tout en étant proche de Gaston Gallimard. Il co-écrit "Le Chant des partisans" avec son neveu Maurice Druon. Lui, l'immigré russe, juif de surcroît, entrera même à l'Académie française.