This Might Hurt Tarot (Édition française)

Bienvenue dans le Chemin des Possibles ! Vous rêviez d'un jeu moderne, adapté à notre époque ? Un jeu qui dépoussière les idées préconçues et bouscule les codes ? Le "This Might Hurt Tarot" est fait pour vous ! Découvrez ici un jeu aux personnages, aux décors, aux paysages et aux scènes de vie de tous horizons. Tolérance, Amour, Bienveillance et Diversités sont autant de qualités qui le définissent. Terminé les idées archaïques empreintes de diktats ! Facile à lire et accessible, vous retrouverez la représentation de scènes familières emplies de symbolisme, qui vous permettront d'accéder à une analyse complète de vos tirages et seront une aide précieuse pour leurs interprétations. Ce jeu inspirant et percutant, aux dessins Modernes, Lumineux et Colorés, est un puissant révélateur de potentiels qui saura vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Reprenez les rênes de votre vie et devenez qui vous êtes vraiment, au fond de vous ! Originaire du Maine, Isabella Rotman est une illustratrice carto¬oniste. Son oeuvre tourne principalement autour de l'océan, des sirènes, des émotions humaines, de la relation à la nature ou de la sexualité. Elle a été nominée pour le prix Ignatz du Jeune Talent Prometteur en 2017. Sa bande dessinée Like the Tide a été nominée dans la catégorie Outstanding Online Comic en 2020. Elle est la créatrice du This Might Hurt Tarot, un jeu moderne et queer de 78 cartes basé sur le célèbre Tarot Rider-Waite-Smith.