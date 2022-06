Coffret Œuvres de Thérèse de Lisieux. Edition limitée

Pour le lancement de la notre nouvelle collection des oeuvres de Thérèse de Lisieux, nous créons un coffret spécial, tiré à 250 exemplaires, qui contiendra Histoire d'une âme, Dernières Paroles, Poésies et Prières et les Lettres. Rassemblant ainsi les ouvrages principaux de la docteur de l'Eglise, il permettra aux amis de Thérèse et à ceux qui veulent la découvrir de se plonger dans son oeuvre. Edition établie par Hélène Mongin avec l'aide des Archives du carmel de Lisieux.