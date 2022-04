La Métaphysique du bijou. Objet d'histoires, parure du corps et matériaux de l'oeuvre d'art au XIXe siècle

Convoquant plusieurs sciences humaines et s'appuyant sur de vastes sources : traités, manuels de savoir-vivre, dictionnaires spécialisés, rapports d'expositions, correspondances et chroniques journalistiques, cet ouvrage entend définir les contours d'une ontologie du bijou afin de sonder la diversité des relations dans lesquelles il se trouve impliqué. Grâce à une conceptualisation pluridisciplinaire, il convient de montrer que le bijou est un moyen d'investigation pour comprendre la période complexe et chargée en rebondissements qu'est le XIXe siècle. En effet, médium polysémique complexe et fortement connoté, le bijou de ce siècle permet de cerner une esthétique, un rapport au monde, au temps qui passe. Il est une clé, une façon d'être au monde, un pôle de compréhension en somme un véritable microcosme. Que dit-il du XIXe siècle ? S'articulant autour de trois directives : objet, corps et matière, la dialectique mise en place tente de montrer toute la richesse et la singularité de la bijouterie de cette époque en France. Les bijoux ne sont pas là par hasard, ils véhiculent des sens cachés, des codes, ils sont les référents immuables que cette étude propose de faire découvrir.