"Le Murmure des papillons" inaugure la collection K ! Story, destinée à surfer adroitement sur la vague sud-coréenne. Ce roman illustré nous emmène en Corée du Sud au côté de Lana, jeune auteure française rongée par la culpabilité suite à la perte d'un proche. C'est là-bas qu'elle apprendra à ouvrir son coeur aux autres, mais surtout, à elle-même. La vie de Lana bascule le jour où Lee Jae-in, le légendaire réalisateur sud-coréen, décide d'adapter son roman au cinéma. Invitée à Séoul afin de contribuer au scénario, elle emménage au 34e étage de la Park Tower qui n'accueille que des célébrités. Parmi elles se trouve l'idol Kim Jung-hwa, leader du groupe de K-Pop le plus populaire de tous les temps. C'est sur un malentendu que Lana fait sa connaissance... Mais pourquoi veut-il absolument savoir ce qui a inspiré son bestseller ? Oscillant entre tourments émotionnels, humour et découvertes culturelles, Le Murmure des papillons est une histoire de reconstruction de soi et de rencontres bouleversantes. Grâce à ses personnages nuancés auxquels il est facile de s'identifier, le récit aborde avec bienveillance et poésie les thèmes du deuil, de l'amitié et de la différence, dans le contexte singulier du divertissement sud-coréen. Ce sont les relations et les sentiments tumultueux, bercés de mystère, qui forgent le coeur du roman. Voilà une histoire qui rappelle les K-Dramas, tout aussi équilibrée, touchante et imprévisible.