L'Intelligence intime

Notre sexualité est trop souvent confinée par les normes, les injonctions et les conseils de toutes sortes. De nombreux pièges nous écartent de notre plein épanouissement. Ne pas aimer ou ne pas désirer une sexualité qui ne nous convient pas, ce n'est pas faire un blocage ! C'est notre corps, notre coeur qui nous disent : " Je veux autre chose. " Quand l'intimité déserte le terrain de la sexualité, le désir aussi. Pourtant, la vie sexuelle est une aire de jeu infini. Elle peut être synonyme de légèreté, de joie et d'extase. Il est temps d'inventer notre propre sexualité ! Margot Fried-Filliozat propose une approche novatrice et très ludique pour aller à la rencontre de votre propre plaisir.