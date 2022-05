Journal politique de la grande guerre 1914-1918. La IIIe république sur le vif

L'ouvrage est le journal de guerre tenu au jour le jour par Henri Galli. C'est un ancien des combats politiques de la 3e République, journaliste, homme de gauche, patriote, populaire, élu de Paris depuis 15 ans. Son journal offre de nombreuses descriptions et analyses concernant la vie à Paris pendant la guerre (approvisionnement, bombardements, permissionnaires, etc...). Par ses fonctions, Henri Galli fait de nombreuses visites aux armées qui lui permettent de commenter le moral des troupes, de déplorer les destructions dues aux combats, de dépeindre - au-delà de Paris - la vie quotidienne des Français pendant la guerre. Galli commente - et critique - la vie parlementaire : les débats dans l'hémicycle, le travail en commissions (commission des armées, commission des étrangers). Au-delà du Palais Bourbon, Galli fréquente assidument les gouvernants ; il rapporte - fidèlement ? - leurs propos, approuve leurs décisions ou dénonce leur impéritie et leur ambition. Cette familiarité avec l'exécutif, ses échanges nombreux avec des chefs militaires, sa lecture minutieuse de la presse, son attention distanciée aux rumeurs le conduisent à relater l'avancée des combats, à commenter les choix tactiques et la manière de mener les troupes. Ses mandats, son rôle à la Ligue des patriotes favorisent des commentaires - parfois féroces - sur la vie politique nationale, et sur les attitudes des personnalités de différentes tendance - il peut aussi reconnaître des qualités à des adversaires politiques.