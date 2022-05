Barcelone en quelques jours. 7e édition

Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Barcelone en quelques jours. La Sagrada Familia, le parc Güell, La Pedrera, La Rambla, le Museu Picasso, le Mercat de la Boqueria... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (monuments, musées, parcs...) et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : la vie de village dans Gràcia, la vie nocturne à Sant Antoni et Poble Sec, shopping dans le Quadrat d'Or, les trésors cachés du Barri Gòtic, points de vue et jardins de Montjuïc... Des conseils d'initiés pour découvrir comment les habitants vivent dans leur ville. Des pages thématiques pour découvrir Barcelone selon ses envies : avec des enfants, shopping, vie nocturne, parcs et plages, scène gay et lesbienne, art et design, architecture... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.