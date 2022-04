Se libérer des relations toxiques. Sortir du piège affectif

Rester dans l'ombre d'un conjoint égoïste, poursuivre une amitié décevante, supporter un proche dépressif et accaparant... En amour, en amitié en famille et dans notre vie sociale, rares sont ceux d'entre nous qui échappent aux relations toxiques. Loin d'être enrichissantes, ces relations minent notre confiance en nous et tel un piège, se referment sur nous. Le plus souvent ces liens toxiques sont la conséquence de problèmes relationnels archaïques, de traumatismes, d'événements qui ont marqué notre enfance. Certaines soufrrances mal digérées peuvent nous conduire à répéter dans notre vie adulte les difficultées rencontrées lorsque nous étions petits. Ce livre éclaire les raisons profondes de notre tendance à nous sacrifier et nous empêtrer dans des relations toxiques. En prenant conscience des répétitions que nous mettons en oeuvre, nous parviendrons à nous libérer et à nouer de nouveaux liens.