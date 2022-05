Athènes en quelques jours. 4e édition

Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Athènes en quelques jours. L'Acropole, l'Agora antique, le musée national d'Archéologie, le temple de Zeus, le site de Keramikos, la colline de Philoppapos... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un découpage de la ville en 8 quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades pour découvrir Athènes au-delà des clichés : les environs animés du marché central, la vie nocturne à Kolonaki, la vie de quartier à Exarhia... Des itinéraires sur 4 jours et des sections ciblées pour découvrir Athènes selon ses envies : sites archéologiques, restaurants, cafés et maisons de thé, activités gratuites, avec des enfants... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.