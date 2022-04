Hermann Cohen (Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement). Correspondance générale (1835-1871)

Né en 1820 à Hambourg dans une famille de commerçants juifs, Hermann Cohen, pianiste dès l'âge 4 ans, arrive à Paris en 1834. Il se place aussitôt sous la protection de Franz Liszt qui devient son professeur et son mentor. Il fréquente alors George Sand et son milieu, Félicité de Lamennais et autres libéraux. En 1847, après une grâce reçue lors d'une adoration du Saint-Sacrement, il se convertit et change de vie. Avec François de La Bouillerie, Théodelinde Dubouché, Pierre-Julien Eymard et Raymond de Cuers, il participe au renouveau de la pratique de l'adoration nocturne du Saint-Sacrement. En 1849, il entre au Carmel. Il prend le nom d'Augustin-Marie du Très Saint-Sacrement, mais reste célèbre sous celui de "Père Hermann" . Désormais, il partage sa vie entre les prédications à travers l'Europe (France, Allemagne, Italie, Angleterre, Irlande, Belgique, Suisse), la fondation de couvents de carmes en France et à Londres, et l'écriture musicale de recueils de cantiques.