La Revue de l'hypnose et de la santé N° 19, 2/2022

La Revue de l'hypnose et de la santé (n° 16) Dans ce numéro, nous posons à l'occasion de notre dossier la question du diagnostic en hypnose. L'intuition est certainement une compétence du praticien en hypnose. Pour autant, comme le disait Jacques-Antoine Malarewicz, "l'intuition, ça se forme" . Pour autant, quelle démarche le praticien a-t- il à effectuer pour mettre en oeuvre telle ou telle technique, telle ou telle approche ? Y a-t- il en hypnose, un diagnostic, ou en tout cas une démarche diagnostique spécifique qui mènerait ou en tout cas aiderait au choix de l'intervention ? Que faire avec un patient ayant une peur exagérée d'être malade, ou s'apprêtant à recevoir des implants dentaires, ou encore chez un patient souffrant de psoriasis, ou étant l'auteur de violences sexuelles ? En quoi consiste le Rêve Eveillé, l'hypnose dans le traitement des stress post-traumatiques, comment travailler son axe, en quoi consiste le vodou ? Plusieurs articles de ce numéro sont consacrés à ces questions. Sophie Thiroux Ponnou inaugure sa série de textes sur l'autohypnose. Deux types d'interviews aussi : celui exceptionnel, de l'abbé de Faria qu'il nous a donné deux siècles après sa mort, et celui plus contemporain de Stephen Lankton, élève direct d'Erickson et simplement septuagénaire. Notre rubrique "Malice et légèreté" se poursuit avec Emmanuel Pasquier, et celles et ceux qui souhaiteront commencer par la fin - comme aimait à le faire Erickson - iront directement se focaliser sur le lexique de Gérard Osterman.