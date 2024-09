Histoire Du Chevalier Des Grieux Et De Manon Lescaut

Lady Susan, jeune veuve désargentée dont la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société, trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier, et se met en quête d'un époux fortuné. L'intrigante et spirituelle lady y déploie des trésors d'ingénuité et de duplicité pour se ménager pas un, ni deux, mais bien trois prétendants... Après avoir grandi chez sa riche tante, la jeune Emma doit retourner vivre chez Les Watsons, ses parents désargentés en plein Surrey. Les attentions soudaines de la plus grande famille des environs, risquent de creuser encore le fossé ouvert entre elle et les siens. A Sanditon, la jeune Charlotte Heywood pose un regard plus qu'ironique sur deux familles occupées à faire de leur modeste village côtier une riche station balnéaire - avec plus ou moins de succès.