Géopolitique de la mer. 40 fiches pour comprendre le monde/Collection dirigée par Pascal Boniface

La France s'est dotée en juillet 2020 d'un Ministère de la mer. Cela faisait 30 ans qu'aucun gouvernement ne s'y était osé. Et pourtant, la France dispose du second espace maritime mondial, avec 11 millions de km2 qui offrent à notre puissance une présence sur toutes les mers du globe. Le maritime confère aussi des opportunités économiques et stratégiques, tout comme il engage la responsabilité environnementale ou scientifique de la France sur ces territoires. Le Président de la République avait déclaré en décembre 2019, lors des Assises nationales de la mer, que si "le XXème siècle fut continental, le XXIème sera maritime" . Après le succès de ses ouvrages d'introduction à la géopolitique, Pascal Boniface dirige une collection consacrée aux principaux enjeux géopolitiques du monde contemporain. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à prendre toute la mesure de "la puissance bleue" . Spécialistes incontestés, les auteurs propose 40 fiches documentées pour cerner les défis de la surface maritime. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.