Bretagne Nord en quelques jours

Un guide tout en couleurs, ultrapratique et richement illustré pour découvrir le littoral breton, de Brest et la pointe Saint-Mathieu à Cancale. Les îles, qui dévoilent les différents visages de la Bretagne : Ouessant, Batz, l'archipel des Sept-Iles, Bréhat... Un focus sur le sentier des Douaniers (GR34) qui s'étire sur tout le littoral breton entre le Cancale et Saint-Nazaire et déroule certains de ses tronçons les plus variés en Bretagne Nord, notamment entre Cancale et Saint-Malo. Tous les plus beaux paysages et curiosités naturelles de la région : la pointe Saint-Mathieu, le pays des Abers, la côte de granit rose, le sillon de Talbert, le cap Fréhel, la baie du Mont-Saint-Michel... Le patrimoine architectural de la région, aussi riche que varié : abbaye de Beauport, basilique Notre-Dame-du-Folgoët , coeur médiéval de Dinan, charme Belle Epoque de Dinard, malouinières de Saint-Malo... Des focus culturels pour comprendre l'histoire de la Bretagne Nord, liée aux pêcheurs d'Islande et aux corsaires notamment. Des pages thématiques pour organiser son voyage au plus près de ses envies : les meilleures activités avec des enfants, le top des activités de plein air, les îles et plages remarquables, les plus belles cités historiques... Un vaut le détour vers le mont Saint-Michel, le voisin normand à un saut de puce de l'Ille-et-Vilaine. Une carte pour chaque chapitre de la région ou de la ville, et un plan détachable de l'ensemble de la région.