L'assiette santé. Alimentation, sport et bien-être

Quand un chef et un médecin se rencontrent, les discussions sur l'alimentation, la gourmandise, le poids, le sport, l'écologie et le bien-être dans l'assiette s'entrecroisent pour une approche novatrice et holistique de la santé. Le chef Thierry Marx et le Dr Alexandra Dalu ont mis en commun leurs savoirs pour nous offrir dans ce livre pratique les clés d'une bonne santé, d'une alimentation saine sans passer par le prêche d'un régime et ses frustrations mais par l'écoute de soi et du bon sens : Des recettes du quotidien, saines, gourmandes, rapides et à un coût accessible. Des exercices simples et efficaces à pratiquer 10 minutes par jour. Les règles basiques pour un bon sommeil. La question du poids : peut-il être idéal ? Des interviews croisées avec des professionnels de l'ingénierie et de l'écologie agroalimentaires, des neurosciences, de la sociologie du sport et des médias.