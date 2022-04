Les recettes du chef

Entre le Grand Prix de l'écrivain en herbe organisé par le journal local, les après-midi en famille chez le coiffeur, la construction d'un igloo ou le jeu de "Bonjour Philippine", Jean-B. et sa ribambelle de frères ne manquent pas d'idées pour se distraire ! Sauf que papa et maman n'ont pas toujours l'air de penser qu'elles sont si géniales que ça... L'humour et l'énergie de Laurent Stocker servent avec bonheur et émotion cette chronique familiale inspirée de souvenirs d'enfance.