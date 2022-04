The Dungeon of Black Company Tome 7

Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne ! Si tu veux survivre, travaille à en crever ! Kinji est un NEET, soit un individu qui vit en dehors du système. Telle une mauvaise farce du destin, il est transporté dans un monde parallèle où il est embauché par une entreprise esclavagiste. Son lieu de travail est un immense donjon grouillant de monstres et il se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Pour retrouver l'élite, il peut compter sur un mix d'orgueil démesuré et de ruse, mais il va devoir résister aux affreuses conditions de travail et maîtriser le monstre à l'appétit dantesque qui est censé l'aider dans sa quête. Suite à une nouvelle téléportation, dans le futur cette fois, il découvre le sombre destin qui attend les habitants du monde parallèle. A son retour, il décide, aidé de ses cinq compagnons, d'entamer pour de bon l'exploration du donjon pour tenter de renverser la situation et de prendre la place de ses supérieurs. "Si tu veux survivre, travaille à en crever ! ' Faites fortune dans la première série fantasy prolétarienne !