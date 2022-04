Guide pour les Chrétiens désorientés

Le but de ce livre est de formuler des conseils pour montrer le chemin qui mène à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est dans ce but que, dans chaque chapitre, les préjugés les plus courants qui ont la prétention de se dresser contre la foi et l'Eglise sont exposés dans un premier temps. Puis, dans un second temps, une réponse leur est donnée, fondée sur la Sainte Ecriture et la Tradition. Ce livre est donc une aide précieuse, surtout pour les croyants déstabilisés, mais il est tout aussi utile à tout catholique qui veut être prêt à "présenter une défense et rendre raison" de sa foi (1 P 3, 15). Je souhaite que ce livre soit largement diffusé afin que les fidèles puissent devenir d'authentiques témoins de l'Evangile, en le préservant de toute erreur et en le mettant en pratique afin de demeurer en communion avec le Dieu vivant et adorer le Christ comme Roi et Seigneur. (extrait de la préface)