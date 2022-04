Stratégies pour enseigner - apprendre. Le vitrail pédagogique

Comment faire pour aider les élèves, les étudiants à apprendre de façon efficace en tenant compte de leur fonctionnement mental ?? Comment faire pour enseigner de façon à ce que chacun puisse s'approprier les connaissances ?? Comment développer l'autonomie de l'apprenant ? Comment faire pour que celui-ci soit auteur et acteur de sa formation ?? Comment faire pour évaluer ?? Comment réaliser une évaluation qui lutte contre l'angoisse liée aux examens et qui promeut la réussite d'un maximum d'apprenants ?? Comment comprendre les phénomènes de groupe dans un groupe de formation ?? Avec quels outils les analyser ?? Comment faire pour (ré)agir adéquatement dans une posture de formateur/enseignant ?? Cette publication s'adresse aux formateurs/enseignants, étudiants, parent, travailleurs du social, de la santé, à toute personne qui cherche à comprendre comment rendre l'enseignement et l'apprentissage plus efficace.