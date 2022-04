Idées reçues sur la ménopause. une problématique médicale et sociale

Il n'est pas un ouvrage de médecine ou un magazine "santé" qui, lorsqu'il est question de la vieillesse physiologique des femmes, n'évoque la ménopause. Pourtant, l'étude de cette cessation des menstruations est relativement récente (XIXe siècle), lorsque l'on commence à considérer le corps de la femme de façon singulière et non comme celui d'un homme inversé. Malgré tout, au-delà des changements physiologiques décrits, la ménopause et ses représentations renvoient à une perception très stéréotypée de la femme. Mêlant dimension médicale, psychologique et sociétale, Cécile Charlap livre ici une annalyse fine de ce que la ménopause dit du regard que la société porte sur la femme.