L'école des parents N° 643, 2022 : Bienfaits (et limites) de l'apprentissage entre pairs

L'apprentissage entre pairs se généralise à l'école, où les expériences de coopération et de mentorat se multiplient. Certes, elles ne datent pas d'hier (classes multiniveaux en milieu rural, pédagogie Freinet, etc.), mais elles ont depuis été théorisées et semblent très efficaces pour lutter contre l'échec scolaire, motiver des élèves peu attentifs, ayant besoin d'agir pour apprendre. Quels sont les leviers de cet apprentissage, qui porte sur les savoirs académiques mais aussi informels ? Comment se manifeste-t-il au sein de la famille à chaque âge de la vie, dans les structures d'accueil collectives, entre amis ? Comment s'inscrit-il dans notre époque qui valorise la transmission horizontale, comme en témoigne le succès des blogs, des livres témoignages, des tutos et autres productions d'influenceurs, des groupes de parole ?