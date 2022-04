Au début étaient les mécaniciens. Chroniques du temps des hélices et d'autres temps

AU DEBUT ETAIENT LES MECANICIENS Chroniques du temps des hélices et d'autres temps (Nouvelle éditions augmentée) Par Jean-Claude Pitra Préface de Marc Brandon (CDB pilote de ligne) Les officiers mécaniciens navigants civils ont aujourd'hui disparu des cockpits, vaincus par l'évolution des techniques. Ils sont restés trop longtemps très discrets sur leur rôle au sein des équipages techniques, on connaît peu de choses sur leur mission et sur la part qu'ils ont pris dans la sécurité des vols. L'auteur raconte son parcours professionnel après sa rencontre avec l'hydravion de grande croisière Breguet 731 "Bellatrix" alors qu'il était adolescent. Engagé volontaire à l'âge de quinze ans à l'Ecole des apprentis mécaniciens de la Flotte, il est recruté en 1962 par Air France en qualité d'officier mécanicien navigant stagiaire et détaché en première affectation à la Compagnie Air Madagascar sur DC-3 et DC-4. A cette occasion il emmène le lecteur survoler la Grande Ile dans la magie "des hélices au pays des merveilles" dans les conditions encore aventureuses de cette époque. Instructeur, Examinateur, Chef mécanicien navigant, il est ensuite nommé à temps partiel en qualité d'inspecteur du personnel navigant à l'Organisme du contrôle en vol de la DGAC . A ce titre, il participe activement à la création du brevet d'Ingénieur navigant de l'Aviation civile qui prépare le mécanicien navigant à la fonction de pilote. Après dix sept mille heures de vol, à son départ à la retraite en 1994, il se consacre bénévolement à la présentation en vol de la dernière "Forteresse volante" Boeing B-17, finalisant ainsi ses rêves d'enfant. Jean-Claude Pitra est titulaire de : - La médaille d'Honneur de l'Aéronautique "Or'. - La médaille de l'Aéronautique. - Chevalier de l'Ordre National du Mérite.