Rencontrer, aimer, partager. S'épanouir en couple ou dans sa vie amoureuse

Dans les films et les romans, les histoires d'amour semblent simples et finissent toujours bien... Pourtant, dans la réalité, les relations sont souvent bien plus compliquées ! Alors, comment mettre toutes les chances de son côté pour rencontrer la bonne personne ? Face aux tensions, aux tentations et aux incompréhensions au sein du couple, comment agir au quotidien pour vivre une relation épanouissante ? Et, si la rupture devient inévitable, comment avancer et se reconstruire ? A travers différents thèmes tels que la sexualité, l'infidélité ou la parentalité, cet ouvrage illustre le cheminement de la relation ainsi que les principales difficultés que vous pouvez rencontrer, et vous aide à trouver vos propres solutions, quelle que soit votre situation. A l'appui de nombreuses histoires réelles, l'auteur met en lumière la manière d'écouter, de comprendre et de stimuler les relations affectives, pour (re)trouver l'harmonie, le respect et l'amour dans votre couple et vous épanouir ensemble !