Sakamoto Days Tome 1

Votre épicier est un assassin légendaire ! Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour... il tombe amoureux ! S'ensuivent retraite, mariage, paternité... et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service... et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action ! Première série d'un jeune prodige du manga, Sakamoto Days est notre blockbuster de l'année. Publiée sur Weekly Shonen Jump, le magazine qui a propulsé les séries stars comme Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer ou Dr Stone, cette série est à la fois graphique, badass et hilarante ! Action, émotion et fous rires garantis pour tous les lecteurs, les plus jeunes comme les plus assidus ! Et pour vous en convaincre immédiatement, les tomes 1 et 2 seront proposés simultanément dès le lancement !