Maeva, une belle étoile filante. Témoignage

En général, quand on commence à lire un livre, on a souvent hâte de connaître la fin de l'histoire. Mon livre commence par la fin, mais pas celle d'une histoire banale, faite d'amour, d'intrigue, de fantaisie, mais par la fin d'une vie. C'est celle de ma fille Maeva qui a décidé de quitter notre monde le 13 janvier 2020. Sans avoir aucune connaissance des vraies raisons qui l'ont poussée à prendre une telle décision, j'ai décidé d'écrire à propos de son cheminement, de notre vie familiale, de ses trop courtes 13 années de vie. Je raconte tout mon ressenti pendant mon deuil en tant que mère, épouse, fille et femme. Un deuil qui, lui, n'aura certainement pas de fin. Je ne suis pas une écrivaine loin de là, dans mon métier très technique, J'écris très peu et très rarement à propos des sentiments. Je veux juste que les gens de tout âge prennent conscience et agissent contre le harcèlement dans tous les milieux mais surtout dans le milieu scolaire. Car la fragilité peut nous rendre tous très vulnérables à tel point qu'elle peut finir avec ce qui est le plus important "La Vie" . Témoignage émouvant, commenté - à intervalles réguliers dans le livre - par Bruno Humbeeck dont le harcèlement scolaire et ses conséquences sont devenus un des thèmes pour lesquels il ressent une véritable urgence d'agir, à tous les niveaux et dans tous les milieux. Il en est devenu un des plus grands spécialistes.