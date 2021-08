Farid Laïfaoui, dit le Corse, comprend vite que le trafic d’armes lui rapportera plus que son petit commerce de came dans la banlieue parisienne.

De hasards en rencontres, de compromissions en fusillades, il va devenir l’un des plus importants pourvoyeurs d’armes du milieu et des banlieues d’Europe de l’Ouest. La mafia croate lui fournit les armes; lui les revend en France, en Allemagne ou ailleurs. Une mécanique parfaite. Toujours plus, toujours plus vite.

Puis, une jeune fille vient gripper le jeu qu’il croyait parfaitement huilé.

Alors, l’édifice se fissure : il devient l’obsession d’un flic, ses acheteurs tentent de le doubler, ses alliés croates de le flinguer. Le croate se retrouve alors pris au piège d’une guerre perdue d’avance.

Même avec une arme dont la cadence de tir est de 600 coups par minute…

Couverture de Morvandiau