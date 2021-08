Cité Les Argonautes Tome 1 : Des mensonges plus grands que le collège

L'épopée commence en classe de 6e. Bounégueux, fraîchement arrivé dans la cité, se retrouve dans la classe de Maya, d'Erwan, de Jeanne et de Mehdi. Dur de se faire accepter quand on est le Nouveau, surtout quand la 6e, c'est nouveau pour tout le monde. De son côté, Erwan vient de gagner 10 euros après avoir perdu une molaire. Très fier de sa fortune, il devient la star de la cour de récré quand il promet d'acheter, pour le goûter, une montagne de bonbons. Seulement, son argent disparaît. C'est forcément le Nouveau qui a fait le coup !

Le collège, c'est sympa, mais ce que préfère Jeanne, c'est la cité, qu'elle connaît comme sa poche. Elle aime ses tours et les gens qui y habitent, en particulier Ismaël, le fou du quartier. Le temps passe, et l'hiver s'installe à la cité des Argonautes. Avec Erwan, Maya et Mehdi, elle décide d'aller faire du patinage sur le lac gelé au sud de la cité en mentant à sa mère. Hélas ! la journée tourne au désastre... Maya a mauvaise conscience depuis l'accident de Jeanne au lac. Elle et ses amis ont menti, et Ismaël s'est retrouvé interné dans un établissement spécialisé.

Mais la vie continue. Tous les dimanches, Maya passe une matinée père-fille au parc à motos. Les dérapages, les bosses, Maya, elle adore. Mais, ce dimanche, la sortie se termine à l'hôpital avec quelques point de suture au genou. Est-ce le début d'une malédiction liée au mensonge de la patinoire ? Mehdi jalouse Maya, car lui aussi aimerait passer du temps avec son père. Mais peut-on embrasser "l'absence" ? Il aimerait aussi avouer qu'il a peur de Fabrice, une grosse brute qui le harcèle depuis la rentrée. Il préfère se mentir et mentir aux autres, mais le Nouveau n'est pas dupe !