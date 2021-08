"Génie du piano" , "miracle de la nature" , "cyclone argentin" , ou encore "lionne du clavier" , les expressions ne manquent pas pour qualifier Martha Argerich. Née en 1941, cette pianiste de légende, qui règne sur la scène mondiale depuis des décennies, fascine par la puissance de son jeu et le mystère de sa personnalité. Son tempérament indomptable, son caractère libre et indépendant en font un personnage très atypique dans le monde de la musique classique. La biographie qu'Olivier Bellamy lui a consacrée en 2010 a fait événement tant Martha Argerich s'est peu confiée sur son parcours et sa vie. Traduite dans une quinzaine de langues, elle reste le seul ouvrage auquel Martha Argerich ait accepté de collaborer. A la faveur du quatre-vingtième anniversaire de l'artiste, Martha Argerich raconte donne à lire la retranscription des trois entretiens qu'elle a accordés à Olivier Bellamy. Une occasion unique d'entendre sa voix, dans toute son authenticité.