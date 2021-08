Pour Dad, ce comédien au chômage père de quatre filles aux caractères bien trempés, chaque jour renferme son lot d'aventures. Entre Pandora l'intello, Ondine la volcanique, Roxane l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, Dad a trouvé le rôle de sa vie : s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre jeunesse. De ses expériences quotidiennes, cet éternel ado a tiré de nombreux enseignements dont il nous fait désormais profiter : comment trouver le cadeau de Noël parfait, les remèdes ultra-efficaces contre les bobos de tout poil et les recettes miracles pour mettre tout le monde d'accord à table. Glissés entre deux gags ou strips pleins d'émotions, comme Nob sait si bien les dessiner, ce petit mode d'emploi à l'usage des parents en herbe s'adresse aussi aux enfants. Avec "Manuel du Dad (presque) parfait", la vie de papa se fait pas à pas, et dans la bonne humeur !