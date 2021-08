2019, une manifestation réunit Margaux, militante femen, Lucas, photo-journaliste, et Romain, flic appelé à juguler les débordements éventuels. Des regards se croisent, des libertés s'exercent, des destins se croisent, alors que déjà le pouvoir tisse une toile pour tout contenir. 2047, les vies se sont tramées, les technologies ont évolué, façonnant la société, renforçant le contrôle. Themis et Hermès, les enfants des héros d'hier, grandissent dans un monde nouveau qu'ils observent à travers des lunettes obligatoires, les Panopt, qui filtrent, et subtilement dérobent le réel. Ensemble, ils vont tenter de reconquérir leur liberté.