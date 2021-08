Loris, 15 ans, n'a jamais connu son père. Alors quand il est convoqué chez le proviseur pour avoir agressé une camarade, et que sa mère l'accable d'un méprisant " Tu es comme ton père ", son grand corps est devenu trop exigu pour contenir les questions qui le submergent. Loris est exclu trois jours du lycée : il a trois jours pour le retrouver. Une enquête en forme de cavale, jalonnée de faux-semblants et de chausse-trappes, et pour finir, l'éclatante vérité. Mais est-ce son père que Loris trouvera au bout du chemin ? magnifique roman sur le rapport mère/fils : une jeune femme solo et son fils adolescent, les difficultés de communiquer. La mère se replie dans un silence, un mutisme. Le jeune est légitimement impatient, les mots ne trouvent pas leur chemin dans ce grand corps plein d'énergie et d'attente. Au terme du roman, le dialogue se noue...