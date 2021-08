Poupée volée

Au début du roman, Leda, une femme divorcée et blessée, s'enfuit en voiture de son lieu de vacances près de Naples. Pourquoi part-elle si précipitamment ? Au bord de la mer, elle était subjuguée par une famille et plus précisément une très jeune femme, Nina (on pense à Lila du Nouveau nom) et sa fille Elena.

Quand la petite Elena perd sa poupée, c'est toute la famille qui se mobilise pour la retrouver et ne pas gâcher ses vacances, jusqu'à des actions inquiétantes telle une battue organisée sur la plage.

Le lecteur découvre que c'est la narratrice, Leda, qui a volé la poupée. Pourquoi ce geste insensé ? Va-t-elle la rendre ? Le portrait d'une femme qui oscille entre raison et folie, un subtil jeu de miroirs grossissants servi par une écriture sèche, précise, qui fouille la moindre plaie, sans pathos mais avec justesse et dureté.