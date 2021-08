Apprendre le vin avec les Gouttes de Dieu

Tout comme le héros du fameux manga Les Gouttes de Dieu a suivi un parcours initiatique, avec ce guide, les amateurs débutants apprendront à apprécier le vin mieux encore, à connaître vignobles et cépages, choisir la bouteille adaptée à chaque circonstance. Par où commencer ? Les néophytes sont souvent impressionnés et se sentent perdus lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou d'offrir une bouteille, de constituer une cave... Ce guide vise à dénouer ces blocages. "La curiosité et la gourmandise suffisent", assurent Yûko et Shin Kibayashi, alias Tadashi Agi.

Créateurs des Gouttes de Dieu et grands dégustateurs devant l'Eternel, ils présentent de façon didactique les principales notions d'oenologie. "Si vous voulez apprendre le vin, commencez par le vin français car on en retrouve l'influence partout dans le monde", soutiennent-ils. Vignobles, cépages, appellations, bouteilles et verres, étiquettes, accords mets-vins : toutes les informations de base sont ici illustrées.

Conseils de dégustation et astuces d'achat aboutissent à une sélection de bouteilles idéales, choisies pour accompagner chaque circonstance de la vie. Des notions d'oenologie à découvrir dans les pas de Shizuku, pour bientôt apprécier les meilleurs nectars.