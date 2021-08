Les liens sociaux numériques. Pratiques et usages du web

Qu'est-ce qu'internet ? Est-ce une révolution radicale de nos manières de vivre ? Beaucoup de discours accompagnent la diffusion des technologies et des applications nées avec internet : discours angéliques des concepteurs, qui nous promettent presque le bonheur grâce à internet ; ou discours pourfendeurs annonçant la fin de nos manières de vivre actuelles, l'asservissement de tous ou l'isolement de chacun devant son écran.

Appuyé sur des enquêtes sociologiques minutieuses, ce livre entend rompre avec de telles visions. Il montre comment et dans quelle mesure internet a pris place dans nos pratiques les plus courantes. Qu'est-ce qui a changé dans les manières de faire des rencontres, d'échanger avec des proches, d'étudier, de jouer, de discuter, de draguer, de s'exprimer, de sortir avec des inconnus, et même de tricoter ? Ce livre révèle comment nos vies se sont ajustées à internet et comment, inversement, internet s'est adapté : ainsi démontre-t-il comment internet est devenu notre ordinaire.

Finalement, comprendre le rôle et la place d'internet, c'est comprendre nombre de faits sociaux généraux.