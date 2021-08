Vaincre l'injustice climatique et sociale. Feuilles de combat à l'usage des jeunes générations

Le changement climatique s'est aggravé à tel point que les nouvelles générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans quelques décennies.

Du moins, plus pour tous. A cette dégradation de la planète, une partie de la jeunesse répond par l'engagement et la lutte : un vaste mouvement mondial, qui refuse l'héritage catastrophique que les générations précédentes lui ont légué, vise à freiner le dérèglement climatique et à changer radicalement la donne politique.

Son credo ? Un avenir équitable et une planète vivable pour tous. Naomi Klein suit avec ferveur l'évolution de ce mouvement et partage ses outils politiques, stratégiques : comment en sommes-nous arrivés là ? Comment déjouer les pièges tendus par les principaux pollueurs/destructeurs de la planète et leurs complices ? Et comment tracer le chemin d'un futur désirable ? Un ouvrage écrit pour les jeunes et en hommage à leur extraordinaire capacité à se mobiliser, à résister et à inventer.