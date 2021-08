Peur. Trump à la Maison Blanche

La présidence de Trump racontée de l'intérieur ? S'appuyant sur des sources exceptionnelles et des centaines d'heures d'interviews, Bob Woodward dépeint le quotidien d'une Maison blanche en proie aux décisions chaotiques, dont les conséquences bouleversent l'ordre mondial. Corée du Nord, immigration, Otan : une plongée vertigineuse au coeur du bureau ovale, tenu par l'homme le plus inattendu et imprévisible de l'histoire des Etats-Unis.