Un jour viendra

A Serra de' Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola grandissent sous l'ombre sévère de leur père, le boulanger Luigi Corose. Le jeune Lupo, fier et rebelle, s'est donné pour mission de protéger Nicola, trop fragile, trop délicat avec son visage de prince. Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères survivent grâce à l'indestructible affection qui les unit.

Leur destin est intimement lié à celui de Zari, dite soeur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée de Serra de' Conti. Car un mensonge déchire la famille, et un secret se cache derrière les murs du couvent. Alors que souffle le vent de l'Histoire, et que la Grande Guerre vient ébranler l'Italie, le jour viendra où il leur faudra affronter la vérité.