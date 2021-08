Balance Ta Bulle. 62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de la violence sexuelle

62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de la violence sexuelle. Le mouvement #MeToo nous place au mur d'une révolution sexuelle. Les digues ont lâché et la parole des femmes se libère. Diane Noomin, figure incontournable de la bande dessinée féministe, a demandé à des dessinatrices des six continents de raconter une scène de violence dont elles ont été victimes. Chaque témoignage révèle un style littéraire et artistique original, et constitue une oeuvre d'art à part entière. Mais tous expriment la difficile condition de survivante. Une anthologie pour que ces violences cessent.