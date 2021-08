Mémoires. L'envers d'une vie

L'autobiographie d'une icône Ghost, Des hommes d'honneur, A armes égales... Depuis les années 1990, Demi Moore décroche les plus grands rôles au cinéma et fait la Une des magazines, devenant le sex symbole d'une génération. Cependant, l'actrice la mieux payée d'Hollywood fait face à de nombreux obstacles : traumatismes de l'enfance, dépendances à la drogue, histoires d'amour aussi tumultueuses que destructrices.

Aujourd'hui proche de la soixantaine, Demi s'ouvre sur sa carrière et sa vie personnelle.

Dans ces Mémoires intimes et chargées d'émotion, elle décrit sa jeunesse difficile entre une mère suicidaire et un père biologique caché, le viol dont elle a été victime, ses tentatives pour trouver un équilibre dans sa vie familiale, sa séparation avec Bruce Willis et Ashton Kutcher, le rapport compliqué qu'elle entretient avec ses trois filles. Derrière l'actrice, on découvre la vie d'une femme, faite de célébrité, de failles et de résilience.