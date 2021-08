Alex Verus Tome 6 : Dissimulation

Alors que son ancien mentor, le redoutable mage de l'Ombre Richard Drakh, est de retour en Angleterre, Alex Verus accepte pour protéger ses amis de rejoindre l'Ordre des gardiens, chargé de faire respecter la loi des mages au nom du Conseil. Ce faisant, il officialise sa collaboration avec Caldera ; il espère apaiser les soupçons qui pèsent constamment sur lui et prouver une fois pour toutes qu'il est du côté de la Lumière. Mais la situation ne fait qu'empirer lorsque Alex se retrouve en possession d'un article magique que toutes les factions convoitent et qui menace une organisation prête à tuer pour récupérer les informations qu'il contient. Piégé dans un conflit aux multiples facettes, trahi par ses alliés et aidé par ses ennemis, Alex mesure plus que jamais combien la frontière entre l'Ombre et la Lumière est ténue...