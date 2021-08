Le 6 octobre 1973. L'été indien des Trente glorieuses

Il est des dates qui marquent l'existence d'un enfant de 9 ans comme elles marquent celles de millions d'hommes et de femmes. Le samedi 6 octobre 1973, un événement aujourd'hui oublié frappe les Français de stupeur : François Cevert, jeune surdoué du sport automobile, se tue sur le circuit de Watkins Glen, aux Etats-Unis.

La France de Georges Pompidou, passionnée de progrès et d'automobile, est touchée au coeur. Le même jour un autre événement change la face du monde : les armées syrienne et égyptienne lancent leur offensive contre Israël - la guerre du Kippour commence.

Quelques semaines plus tard, l'embargo sur le pétrole enclenchera un processus que rien ne pourra arrêter : la crise et avec elle la fin des Trente Glorieuses. Au hasard des journaux, des livres, des émissions, des films qui ont marqué l'époque, réapparaissent Pierre Messmer, Rabbi Jacob, Allende, le courrier du coeur de Elle - la France de 1973, dont Xavier Charpentier, cet enfant de 9 ans qui n'a pas oublié la mort de François Cevert, trace un portrait à la fois intime, sociologique et politique, pour raconter la fin d'un monde, et la naissance du nôtre.